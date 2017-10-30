Gollerinin yarısı Cimbom’a

Burak Yılmaz ve Hugo Rodellaga'nın yokluğunda Trabzonspor cephesinde büyük bir endişe vardı... Fakat Galatasaray karşısında sahneye yine Dame N'Doye çıktı. Bu sezon ilk kez 11'de forma giyen yıldız futbolcu bir kez daha Sarı-Kırmızılılar'ın ağlarını havalandırdı. Trabzonspor kariyerinde Süper Lig'de 6 golü bulunan Dame N'Doye, bu gollerini 3'ünü Galatasaray'a attı.