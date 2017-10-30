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4. yıldızı takacağız

Zorlu fikstür geride kaldı. Kocaman idaresinde galibiyetler alıp 20. şampiyonlukla birlikte 4. yıldızı takacağımıza inanıyorum. Basketbolda sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası ile başladık. Lig ile birlikte Euroleague'de 2. büyük zaferi hedefliyoruz...

4. yıldızı takacağız
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, F.Bahçe Dergisi'ne yazdığı yazıda teknik direktör Aykut Kocaman idaresinde Süper Lig'de bu sezon 20. şampiyonluklarını kazanarak, dördüncü yıldıza ulaşacaklarına inandıklarını belirtti. Yıldırım, Sarı-lacivertli futbol takımının zorlu bir fikstürü geride bıraktığını söyledi.

​EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ
Yıldırım, "Yeni kurulan bir takım olma handikapını ve zorlu fikstür başlangıcını geride bırakan takımımızın rakiplerine karşı üstünlük kuracağına ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz" dedi.

​EUROLEAGUE'İ 2. KEZ ALACAĞIZ
Basketbol takımının sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası ile başladığına da değinen Yıldırım, "Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2. kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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