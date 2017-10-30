4. yıldızı takacağız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, F.Bahçe Dergisi'ne yazdığı yazıda teknik direktör Aykut Kocaman idaresinde Süper Lig'de bu sezon 20. şampiyonluklarını kazanarak, dördüncü yıldıza ulaşacaklarına inandıklarını belirtti. Yıldırım, Sarı-lacivertli futbol takımının zorlu bir fikstürü geride bıraktığını söyledi.



​EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ

Yıldırım, "Yeni kurulan bir takım olma handikapını ve zorlu fikstür başlangıcını geride bırakan takımımızın rakiplerine karşı üstünlük kuracağına ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz" dedi.



​EUROLEAGUE'İ 2. KEZ ALACAĞIZ

Basketbol takımının sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası ile başladığına da değinen Yıldırım, "Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2. kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.