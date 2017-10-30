4. yıldızı takacağız

Zorlu fikstür geride kaldı. Kocaman idaresinde galibiyetler alıp 20. şampiyonlukla birlikte 4. yıldızı takacağımıza inanıyorum. Basketbolda sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası ile başladık. Lig ile birlikte Euroleague'de 2. büyük zaferi hedefliyoruz...
FenerbahçeKulübü BaşkanıAziz Yıldırım,F.Bahçe Dergisi'neyazdığı yazıdateknik direktör AykutKocaman idaresindeSüper Lig'de bu sezon20. şampiyonluklarınıkazanarak, dördüncüyıldıza ulaşacaklarınainandıklarını belirtti.Yıldırım, Sarı-lacivertlifutbol takımınınzorlu bir fikstürü geridebıraktığını söyledi.
EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ Yıldırım, "Yeni kurulan bir takım olma handikapını ve zorlu fikstür başlangıcını geride bırakan takımımızın rakiplerine karşı üstünlük kuracağına ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz" dedi.
EUROLEAGUE'İ 2. KEZ ALACAĞIZ Basketbol takımının sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası ile başladığına da değinen Yıldırım, "Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2. kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.