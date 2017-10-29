Hak ederek kazandık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kazanılan Alanyaspor maçının ardından mücadeleyi yorumladı. Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren üstün olan tarafın kendileri olduğunu belirten Güneş, "İşi daha erken bitirmeliydik. Golü maalesef çok geç bulduk. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakibimize uzaktan attıkları gol dışında pozisyon vermedik. Çokça pozisyona girmemize rağmen farkı açmayı başaramadık" dedi.



DAHA İYİ OLACAĞIZ

Ligde üst üste yaşadıkları puan kayıpları sonrası Alanya karşısında alınan galibiyetin takımın moraline olumlu etki edeceğini belirten Güneş, "Bu galibiyetle üstümüzdeki kara bulutları dağıttık. Bundan sonraki süreçte çok daha iyi olacağız. Lig bizim için yeniden başlıyor. Bu takım son iki sezonun şampiyonu. Bu sezon da zirvenin en güçlü adayıyız. Galatasaray'la olan puan farkını en kısa sürede kapatacağız" ifadelerini kullandı.