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G.saray’ı yenin seçime gidin

, “Galatasaray maçını kazansak bile, yönetim seçimli olağanüstü genel kurul kararı almalı. Görev süremi doldurmadan gitmem ısrarı oldukça yanlış bir tavır” dedi...

G.saray’ı yenin seçime gidin
Trabzonspor'un 40. Olağan Divan Genel Kurulu dün Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta katılmazken, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, eski başkanlardan Salih Erdem, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Özkan Sümer ve İbrahim Hacıosmanoğlu, Divan Başkanı Ali Sürmen, gazeteci-yazar Sadık Albayrak ile delegeler katıldı. Genel Kurula, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in söyledikleri damgasını vurdu. Sürmen, "Galatasaray maçını kazansak bile, yönetim seçime gitmeli. Süremi dolduracağım konusunda ısrar yanlış olur" dedi. Sürmen, ayrıca Başkan Muharrem Usta'nın toplantıya katılmaması sağlık mazereti yoksa hiç hoş değil" ifadelerini kullandı.
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