G.saray’ı yenin seçime gidin

Trabzonspor'un 40. Olağan Divan Genel Kurulu dün Kadir Özcan Tesisleri NizamettinAlgan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta katılmazken, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, eski başkanlardan Salih Erdem, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Özkan Sümer ve İbrahim Hacıosmanoğlu, Divan Başkanı AliSürmen, gazeteci-yazar Sadık Albayrak ile delegeler katıldı. Genel Kurula, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in söyledikleri damgasını vurdu. Sürmen, "Galatasaray maçınıkazansak bile, yönetim seçime gitmeli. Süremi dolduracağım konusunda ısrar yanlış olur" dedi. Sürmen, ayrıca Başkan MuharremUsta'nın toplantıya katılmaması sağlık mazereti yoksa hiç hoş değil" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.