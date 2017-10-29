Caner'in cezası 4 maç olmalıydı

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Mosturoğlu, Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maç cezanın fazla olduğunu belirterek, "Caner Erkin'in cezasının 4 maç olması gerekirdi" ifadelerini kullandı.



​ BABEL KIRMIZIYI DİREKT GÖRDÜ

Mosturoğlu, Babel'in cezası hakkında da konuştu. Mosturoğlu "Direkt kırmızı gördü. Bu yüzden cezasının 2 maçtan 1 maça indirilmesi yanlış" dedi.



​FİKSTÜR AVANTAJI VAR

Futbol takımının adaptasyon sürecini tamamladağını da söyleyen Mosturoğlu, "Derbilerde yenilmedik. Avantajlı fikstürümüzü değerlendireceğiz" dedi.