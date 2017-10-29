Caner'in cezası 4 maç olmalıydı

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Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Mosturoğlu, Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maç cezanın fazla olduğunu belirterek, "Caner Erkin'in cezasının 4 maç olması gerekirdi" ifadelerini kullandı.
BABEL KIRMIZIYI DİREKT GÖRDÜ
Mosturoğlu, Babel'in cezası hakkında da konuştu. Mosturoğlu "Direkt kırmızı gördü. Bu yüzden cezasının 2 maçtan 1 maça indirilmesi yanlış" dedi.
FİKSTÜR AVANTAJI VAR
Futbol takımının adaptasyon sürecini tamamladağını da söyleyen Mosturoğlu, "Derbilerde yenilmedik. Avantajlı fikstürümüzü değerlendireceğiz" dedi.
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G gönül sakattı en az 1 yıl oynaması yasak Caner geçen yıl önceki sakatlığını istirahete geçirdi ancak sözleşmeleri neden böyle parlak geçti arka bahçede stoklar doldu yazık bu yetimlerin parasına BJK ye ve benzerlere milletçe sahip çlkmalıyız sorgulamalıyız
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