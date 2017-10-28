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Fener'e gelmedi bunalıma girdi

Fener’e gelmedi PSG’de kadro dışı kaldı. Yıldız futbolcu psikolojik olarak dibe vurdu

Fenere gelmedi bunalıma girdi
Transfer döneminde Fenerbahçe ile ismi anılan PSG'nin Fransız yıldızı Hatem Ben Arfa'nın en yakın arkadaşlarından biri olan Sylvian Idanger, yıldız futbolcunun mental ve fizyolojik durumunun diplerde olduğunu belirterek, "Onun ruh sağlığı açısından endişeleniyorum" dedi.

​YAPILANLARI İÇİNE SİNDİREMEDİ
Idanger "Takımını çok seviyordu ve kendini buraya ait hissediyordu. Ancak onu zorla kulüpten dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Ben Arfa, duygusal bir insan ve kendine yapılanları hak etmediğini düşünüyor" diye konuştu.

​FENER ONUN İÇİN ÇOK UĞRAŞTI!
Fenerbahçe çok uzun süredir ilgilendiği 'ya geçtiğimiz tranfser döneminde de birçok kez teklifte bulunmuş ancak Tunus asıllı Fransız futbolcu, her seferinde bu teklifleri yanıtsız bırakmıştı.
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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izmirli izmirli

Beter olsun insallah ancak turk futbolunda bu kadar ilgi gorursun taraftarlardanda turk futbolu ve taraftarlari dunyada yok

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cevapla 28.10.2017 09:10
Dikkatli olmak gerekiyor Dikkatli olmak gerekiyor

Fenerbahçe dikkatli olmalı. Hiçbir takım fayda göreceği bir futbolcuyu zorla dışlamaz. Bunu neden yapsınlarz? Bu futbolcu için ciddi bir yatırm yapmışlar tabiki yaptıkları yatırımın karşılığını almak isterler. Fenerbahçe Van Persie ile yaşadıklarından ders çıkarmalı ve forma satışı için oyuncu almaktan vaz geçmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.10.2017 08:33
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