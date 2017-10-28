Fener'e gelmedi bunalıma girdi

Transfer döneminde Fenerbahçe ile ismi anılan PSG'nin Fransız yıldızı HatemBen Arfa'nın en yakın arkadaşlarından biri olan Sylvian Idanger, yıldız futbolcunun mental ve fizyolojik durumunun diplerde olduğunu belirterek, "Onun ruh sağlığı açısından endişeleniyorum" dedi.
YAPILANLARI İÇİNE SİNDİREMEDİ Idanger "Takımını çok seviyordu ve kendini buraya ait hissediyordu. Ancak onu zorla kulüpten dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. BenArfa, duygusal bir insan ve kendine yapılanları hak etmediğini düşünüyor" diye konuştu.
FENER ONUN İÇİN ÇOK UĞRAŞTI! Fenerbahçeçok uzun süredir ilgilendiğiBen Arfa'yageçtiğimiz tranfser dönemindede birçokkez teklifte bulunmuşancak Tunus asıllıFransız futbolcu, herseferinde bu teklifleriyanıtsız bırakmıştı.
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Beter olsun insallah ancak turk futbolunda bu kadar ilgi gorursun taraftarlardanda turk futbolu ve taraftarlari dunyada yok
Fenerbahçe dikkatli olmalı. Hiçbir takım fayda göreceği bir futbolcuyu zorla dışlamaz. Bunu neden yapsınlarz? Bu futbolcu için ciddi bir yatırm yapmışlar tabiki yaptıkları yatırımın karşılığını almak isterler. Fenerbahçe Van Persie ile yaşadıklarından ders çıkarmalı ve forma satışı için oyuncu almaktan vaz geçmeli.
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