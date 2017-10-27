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Kartal’dan şut çalışması

, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü

Kartal’dan şut çalışması
Beşiktaş Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde tek idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular şut çalışmasına ağırlık verdi. Güneş zaman zaman idmanı durdurdurarak futbolcularına talimatlar verdi.
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