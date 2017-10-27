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Fener rüya görüyor

Türkiye, Fenerbahçe’nin Kwadwo için düğmeye bastığını TAKVİM’den öğrendi...G.Saray yönetimi bu gelişmeyle ilgili, "F.Bahçe rüya görüyor. Asamoah sadece bize gelir" dedi...

Fener rüya görüyor
Ara transfer döneminine iki aydan fazla olmasına rağmen gündem ısınmaya başladı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın büyük gözdesi Kwadwo Asamoah için düğmeye bastı, Türkiye bu flaş gelişmeyi TAKVİM'den öğrendi. Kanarya'nın gündeme bomba gibi düşen hamlesinin ardından gözler Cimbom'a çevrildi.

​GALATASARAY CEPHESİ SAKİN
Galatasaray cephesi, Fenerbahçe'nin Asamoah için düğmeye basmasına rağmen oldukça sakin... Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcunun devre arasında ya da sezon sonunda imza atacağından emin.

​ANLAŞMA SAĞLADIK, SÖZ VERDİ
Konuyu masaya yatıran yöneticilerin, "Fenerbahçe rüya görüyor. Asamoah, Türkiye'de sadece Galatasaray formasını giyer. Ağustos ayında her konuda anlaştık ve bize söz verdi" dediği öğrenildi.



BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Fenerbahçe'nin Juventus'lu Asamoah'a kanca atması büyük yankı uyardırdı. TAKVİM'in manşeti sosyal medyada da çok büyük bir ses getirirken, yapılan yorumlarda, "Ortalık yine fena kızışacak" ifadesi kullanıldı.



ONUR KOÇHAN
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