Fener rüya görüyor

Aratransfer döneminine iki aydan fazla olmasına rağmen gündem ısınmaya başladı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın büyük gözdesi Kwadwo Asamoah için düğmeye bastı, Türkiye bu flaş gelişmeyi TAKVİM'den öğrendi. Kanarya'nın gündeme bomba gibi düşen hamlesinin ardından gözler Cimbom'a çevrildi.
GALATASARAY CEPHESİ SAKİN Galatasaraycephesi, Fenerbahçe'ninAsamoah içindüğmeye basmasınarağmen oldukçasakin... Sarı-Kırmızılılar,yıldız futbolcunundevre arasında ya dasezon sonunda imzaatacağından emin.
ANLAŞMA SAĞLADIK, SÖZ VERDİ Konuyu masaya yatıran yöneticilerin, "Fenerbahçerüya görüyor. Asamoah, Türkiye'de sadece Galatasaray formasını giyer. Ağustosayında her konuda anlaştık ve bize söz verdi" dediği öğrenildi.
BÜYÜK YANKI UYANDIRDI Fenerbahçe'nin Juventus'lu Asamoah'a kanca atması büyük yankı uyardırdı. TAKVİM'in manşeti sosyal medyada da çok büyük bir ses getirirken, yapılan yorumlarda, "Ortalık yinefena kızışacak" ifadesi kullanıldı.
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