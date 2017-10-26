Asamoah bombası

Derbi sonrası çıkan tartışmalarla gündem yaratan Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni bir savaş kapıda... Sarı- Lacivertliler'in çok gizli bir şekilde yürüttüğü transfer planına TAKVİM ulaştı. Alınan bilgilere göre, Cimbom'un gözbebeği olan KwadwoAsamoah'a Fener de kancayı attı.
OCAK'TA TEMAS SAĞLANACAK Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ganalı yıldızla ilgili bir değerlendirme yapan Sarı-Lacivertli yönetim teklif kararı aldı. Yönetim, Ocak'ta Asamoah ve menajeri ile temaslara start verecek.
ÇOK İSTEDİ AMA GELEMEDİ Bu sezonun başında Galatasaray ile anlaşan yıldız futbolcu, Juventus'un kendisini bırakmaması nedeniyle takımda kalmıştı. Fakat Asamoah yeni sezon için Sarı-Kırmızılılar'a söz de vermişti.
G.SARAY CEPHESİ ÇOK RAHAT F.Bahçe mali açıdan daha iyi bir teklif yaparak Asamoah'ı ikna edeceğini düşünüyor. Galatasaray cephesinin ise çok rahat olduğu ve "Asamoahsadece bize gelir" dediği belirtiliyor.
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