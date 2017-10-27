‘Burada kalmam’ diyenler var

Son günlerin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, NTV Spor'a konuştu... İki gün önce tüm futbolcularla toplantı yaptığını söyleyen Usta, "Rıza hoca da toplantıya katıldı. 'Bu takımda olmayacağım artık' diyenler var. 'Takımda canı sıkılan çok oyuncu var, forma adaletsizliğinden. Ama para konusuyla ilgili kesinlikle hiçbir şey yok. Bunu Trabzonspor'u yıkmak için yapıyorlar" ifadesini kullandı. Artık en büyük hedeflerinin Avrupa olduğunu söyleyen Başkan Usta, "Türkiye Kupası'nı mutlaka kazanmamız lazım" dedi.



DİRENMEYE ÇALIŞTIK

Muharrem Usta, Ersun Yanal'la ayrılık süreci için "Beşiktaş maçından sonra hiç olmayacak bir olay gerçekleşti. Akhisar maçını uçakta izledim. 3-0'ı görünce kapattım. O hafta bir cehennemdi. Teknik kadromuz yazılanlardan etkilendi. Direnmeye çalıştık ama kolay olmadı" açıklamasını yaptı.