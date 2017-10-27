Ben ve ailem mutluyuz

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa son dönemde hakkında çıkan, "Şehri beğenmedi, ailesi Trabzon'da mutsuz" haberleri üzerine yönetime başvurarak, basın açıklaması yapmak istediğini iletti. Bu haberlerin doğru olmadığını söyleyen Tangocu, "Burada mutluyum ve kendimi sahaya vermek adına elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi. Yönetim, Sosa'nın açıklama isteğini şimdilik reddetti.