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3'lünün sırrı

Tudor, üzerindeki yoğun presi Denayer şaşırtmasıyla kırmak istiyor. Kanattaki alternatifsizlik ve Feghouli’yi daha aktif kullanma düşüncesi de üçlü sistemi getirdi...

3lünün sırrı Fernando
Lider Galatasaray ezeli rakiplerine 9 haftada 8 puan fark atmasına rağmen teknik direktör Tudor eleştirilerden nasibini alıyor. Hırvat hoca özellikle çok başarılı bir şekilde işleyen 4'lü sistemden vazgeçtiği için tartışılıyor. Tudor'un Konya ve F.Bahçe maçlarına neden 3'lü sistemle başladığı konuşulurken, TAKVİM çarpıcı gerçeklere ulaştı. Genç hocanın sistem değişikliğinin altında yatan nedenleri ortaya çıkardı.

​ÖNLEMLER GİDEREK ARTIYOR
CİMBOM'daki değişimin ana nedeni Fernando... Brezilyalı yıldız üzerinden başlatılan set hücumları G.Saray'ın hücum planının önemli bir parçası. Fakat rakipler bunu çözdü ve son haftalarda özel önlemler aldı.

DENAYER'İN GÖREVİ ÇOK FARKLI!
Fernando'ya kurulan baskı nedeniyle oyun kurma konusunda yaşanan sıkıntıyı çözmek isteyen Tudor 3'lü düzene geçti. Burada amaç, Fernando üzerinde yapılan yoğun presi Denayer şaşırmasıyla kırmak.

​TOPLA BULUŞMA SAYISI DÜŞTÜ
Fernando sezon başı 100'ün üstünde topla buluşurken, F.Bahçe maçında bu sayı 61'e düştü. Tudor'u 3'lüye döndüren bir başka neden ise Rodrigues'in sakatlığı ve diğer kanat oyuncularının yetersizliği.

​BEKLERİN DÖNÜŞÜNE DE ÖNLEM
Tudor, Feghouli'nin defansif görevini azaltarak yorulmasını önlemek de istiyor. Hırvat hoca, 4'lü düzende beklerin geriye dönüşte gecikmesi durumunda ve iki stopere büyük yük bindiğini düşünüyor.

ONUR ÖZKAN
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