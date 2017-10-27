Lider Galatasarayezelirakiplerine 9haftada 8 puanfark atmasınarağmen teknikdirektör Tudor eleştirilerdennasibini alıyor.Hırvat hoca özellikleçok başarılı bir şekildeişleyen 4'lü sistemdenvazgeçtiğiiçin tartışılıyor.Tudor'un Konyave F.Bahçe maçlarınaneden 3'lüsistemle başladığıkonuşulurken,TAKVİM çarpıcıgerçeklere ulaştı. Gençhocanın sistem değişikliğininaltında yatan nedenleriortaya çıkardı.
ÖNLEMLER GİDEREK ARTIYOR CİMBOM'daki değişimin ana nedeni Fernando... Brezilyalı yıldız üzerinden başlatılan set hücumları G.Saray'ın hücum planının önemli bir parçası. Fakat rakipler bunu çözdü ve son haftalarda özel önlemler aldı.
DENAYER'İN GÖREVİ ÇOK FARKLI! Fernando'ya kurulan baskı nedeniyle oyun kurma konusunda yaşanan sıkıntıyı çözmek isteyen Tudor 3'lü düzene geçti. Burada amaç, Fernando üzerinde yapılan yoğun presi Denayer şaşırmasıyla kırmak.
TOPLA BULUŞMA SAYISI DÜŞTÜ Fernando sezon başı 100'ün üstünde topla buluşurken, F.Bahçe maçında bu sayı 61'e düştü. Tudor'u 3'lüye döndüren bir başka neden ise Rodrigues'in sakatlığı ve diğer kanat oyuncularının yetersizliği.
BEKLERİN DÖNÜŞÜNE DE ÖNLEM Tudor, Feghouli'nin defansif görevini azaltarak yorulmasını önlemek de istiyor. Hırvat hoca, 4'lü düzende beklerin geriye dönüşte gecikmesi durumunda Fernando ve iki stopere büyük yük bindiğini düşünüyor.
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