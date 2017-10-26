 ;
Yol Durumu
  1. Aslan’ın yeni gözdesi Akhisarlı Soner
  2. Ryan Babel’in cezası 1’e indi

Trabzon’u boş geçmem

Galatasaray’ın Fransız yıldızı , “Fenerbahçe maçında şanssız günümdeydim. Trabzonspor deplasmanında kesinlikle gol atacağım” dedi

Trabzon’u boş geçmem
Cimbom'un Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Trabzonspor maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

TARAFTARA ÖVGÜ
Galatasaray taraftarının sevgilisi Gomis, "Fenerbahçe maçında şanssız günümdeydim. Ancak Trabzonspor deplasmanında kesinlikle gol atacağım. Taraftarımızı sevindirmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu. Türkiye'de mutlu olduğunu dile getiren Gomis, "Taraftarın bana olan ilgisi muhteşem. Onlar mutlu olduğu zaman ben de çok mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Fransız yıldız, sezon sonunda şampiyonluğu kazanacaklarını da sözlerine ekledi.
Etiketler:
  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
DR DR

OLURSUNUZ HAKEMLER BÖYLE OLURSA. HEP ÖYLE OLDU ZATEN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 11:55
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar