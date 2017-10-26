Trabzon’u boş geçmem

Cimbom'un Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Trabzonspor maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.
TARAFTARA ÖVGÜ Galatasaray taraftarının sevgilisi Gomis, "Fenerbahçe maçında şanssız günümdeydim. Ancak Trabzonspor deplasmanında kesinlikle gol atacağım. Taraftarımızı sevindirmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu. Türkiye'de mutlu olduğunudile getiren Gomis, "Taraftarın bana olan ilgisi muhteşem. Onlar mutlu olduğu zaman ben de çok mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ Fransız yıldız, sezon sonunda şampiyonluğu kazanacaklarını da sözlerine ekledi.
kalan karakter 1000
OLURSUNUZ HAKEMLER BÖYLE OLURSA. HEP ÖYLE OLDU ZATEN
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.