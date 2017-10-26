 ;
Yol Durumu
  1. Bir golcüden çok daha fazlası
  2. Caner Erkin'e ağır ceza!

için Cimbom'a 'ret'!

G.Saray, genç yıldız için Alanya’nın kapısını resmen çaldı. Fakat “Devre arasında veremeyiz” yanıtını aldı

Emre Akbaba için Cimboma ret!
Devre arası için transfer görüşmelerine start veren Galatasaray ilk resmi hamlesini yaptı.

SEZON SONU...
Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Tudor'un çok beğendiği Emre Akbaba için Alanyaspor'un kapısını çaldı. Galatasaray bu transfer için para ve futbolcu verebileceği belirtirken, ummadığı bir yanıt aldı. Alanya yönetimi, Emre Akbaba'yı devre arasında bırakmalarının mümkün olmadığını söyledi.
Etiketler:
  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Mehmet -newyork Mehmet -newyork

Alanya agirdan aliyor,,,israr edilmeli ve kesenin agzi acilmali ve gelirse Belhanda 'yi yedek birakir,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 03:24
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar