Cenk Gomez'in yanına gidiyor

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta attığı 3 golle bütün dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun'un talipleri giderek artıyor... İngiliz kulüplerinin çok uzun bir süredir mercek altında tuttuğu milli futbolcuya bu kez de Almanya'dan kanca atıldı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'in de formasını giydiği Wolfsburg'un ara transfer döneminde Cenk Tosun için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öne sürülüyor. Bu iddia, Alman ve İngiliz basınında 'flaş haber' olarak yer aldı.



​AVRUPA'NIN YÜKSELEN DEĞERİ

Gazete ve internet siteleri, Wolfsburg'un Beşiktaş'a yaklaşık 11 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağını belirterek, "Cenk Tosun, Avrupa futbolunun yükselen değerlerinden. Porto ve Monaco'ya attığı goller çok etkileyiciydi. Eğer Wolfsburg'la anlaşırsa Gomez'le yeniden aynı formayı giyecek. Cenk ve Gomez tehlikeli bir ikili olabilir" yorumunu yaptı.



​YÖNETİMİN TUTUMU FARKLI OLACAK

Yaz transfer döneminde elinde fazla zaman olmadığı için İngilizler'den gelen teklifleri geri çeviren Beşiktaş'ın ocak ayında farklı bir tutum izleyebileceği belirtiliyor. Fakat Siyah-Beyazlılar'ın Wolfsburg'un teklif edeceği öne sürülen 11 milyon Euro'yu kabul etmesi de pek mümkün gözükmüyor. Beşiktaş bu transferden en az 15 milyon Euro gelir bekliyor.