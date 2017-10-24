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Josef her maç büyülüyor! İyi ki satılmamış

Derbide çok başarılı olan Josef, performansıyla taraftarın da saygısını kazandı

Josef her maç büyülüyor! İyi ki satılmamış
Sezon başında Premier Lig'e transferi adeta direkten dönen Josef, yüksek performansına Galatasaray derisini de ekledi. Josef, Sarı-Lacivertli taraftarların övgüsünü kazandı. Taraftarlar, "Her maç daha da büyüyor. Neredeyse hatasız oynuyor. İyi ki satılmamış. Herkesin işini kolaylaştırıyor" yorumunu yaptılar.
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