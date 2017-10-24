Josef her maç büyülüyor! İyi ki satılmamış

Sezon başında Premier Lig'e transferi adeta direkten dönen Josef, yüksek performansına Galatasaray derisini de ekledi. Josef, Sarı-Lacivertli taraftarların övgüsünü kazandı. Taraftarlar, "Her maç daha da büyüyor. Neredeyse hatasız oynuyor. İyi ki satılmamış. Herkesin işini kolaylaştırıyor" yorumunu yaptılar.