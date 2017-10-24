G.Saray çıkış maçımız olacak

Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi umut dolu mesajlar verdi. Tecrübeli teknik adam, "Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ancak paniğe gerek yok. Elimizdeiyi bir kadro var. Bu takım düzelecek ve çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.
BU MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ Çalımbay, "Trabzonspor gibi büyük takımlar büyük maçlarla çıkışa geçerler. Bu hafta Galatasaray'la oynayacağız. Bu karşılaşmanın çıkış maçı olmaması için bir neden yok" dedi.
ŞİMDİ DESTEK ZAMANIDIR RIza hoca, "Büyük camialarda sorunlu dönemler olabilir. Bu dönemde taraftarlara da büyük görevler düşüyor. Küsmek, kırılmak, takıma arkanı dönmek yok. Şimdi destek zamanı" diye konuştu.
CEZA İDMANI YAPTIRACAK Rıza Çalımbay, belirlediği bazı oyunculara ceza antrenmanı verme kararı aldı. Kararını yönetimle de paylaşan Çalımbay, en kısa zamanda bu sistemi uygulamaya geçirecek.
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