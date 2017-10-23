Başkan Dursun Özbek, A Spor'da futbol gündemine ilişkin konularla ilgili açıklamalarda bulundu.



Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe derbisinde yapılan "Ayağa kalk" koreografi için FETÖ soruşturması başlatılması üzerine konu hakkında açıklama yapan Özbek, "G.Saray Kulübü'nden bir şey çıkmayacağından eminim. Bizler devletine biat etmiş, vatanına bağlı kimseleriz. Son derece üzgününüm ama soruşturma açılmasından mutluyum. Gerçeklerin ortaya çıkması Galatasaray'ın menfaatine olacaktır." dedi. İşte Özbek'in açıklamaları:

"G.SARAY'IN 500 YILLIK TARİHİ VAR"

Konuştuğumuz kurum G.Saray Spor Kulübü. G.Saray 1481'de gözlerini açmış, eğitim yuvasından kurulmuş bir kulüp. 500 senelik bir tarih var. 1868'de Mekteb-i Sultani olarak düzenleniyor. O tarihten beri memleketine, devlet adamı yetiştirmekten tutun, sanatçısı, edebiyatçısı sporcusuna kadar değerler kazandırmıştır.

"FETÖ'CÜLERİ TEMİZLEDİK"

G.Saray Spor Kulübü, bir camiaya bağlıdır kimse bu camiadan vatan haini çıkıyor, terörist çıkıyor diye iddia edemez. Böyle bir şey olamaz. Bizim talhamız bu tip yeşerecek tohumları kabul etmez. Hiç kimse G.Saray'a bu yakıştırmayı yapmasın. FETÖ eli kanlı bir terör örgütü. Malesef bazı kurumlara sızmıştır. G.Saray geçmişteki uygulamalarıyla bu sızmada gerekli temizliği yapmıştır. Ben, ne camiamda, ne de taraftarımda bu eli kanlı terör örgütünün güdümünde olacak bir şahıs olamaz. Bizim kulübümüz ve yönetimimiz 15 Temmuz sonrasında duruşunu sergilemiştir. Kimse bunu, G.Saray'a zarar verecek farklı boyuta getirmesin. Bizler devletine bağlı insanlarız. Kafkasya'da, Çanakkale'de şehitler vermişiz. Galatasaray Lisesi, Çanakkale Savaşı'nda yalnızca 3 mezun verebilmiş...



"SORUŞTURMA AÇILMASINDAN MUTLUYUM"

Bizim bünyemiz böyle bir şeyi kabul etmez. Bu polemiğin büyümemesi lazım. Sayın başbakanımızdan bizlere ulaşmış bi şey yok. Evet sorgulansın ben bahsedilen manada G.Saray Kulübü'nden bir şey çıkmayacağından eminim. Bizler devletine biat etmiş, vatanına bağlı kimseleriz. Son derece üzgününüm ama soruşturma açılmasından mutluyum. Gerçeklerin ortaya çıkması Galatasarayın menfaatine olacaktır.



