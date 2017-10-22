Dev derbide skandal pankart!

Haftalardır beklenen ve büyük bir heyecana sahne olan maçta gol sesi çıkmazken, tartışılacak çok karar vardı. Maçın hakeminin tartışılması bir yana maçın öncesinde Galatasaray tribünlerinde açılan bir koreografi maçın önüne geçti!
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ VAR!
Maç başlamadan önce sarı-kırmızılı taraftarların kale arkasında açtığı koreografide yer alan Rocky ve üzerinde yazanlar tartışma yarattı.
TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN SÖZLERİ
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Ayağa kalk Sakarya" ifadelerini kullandıktan sonra ayağa kalkması ve ardından Galatasaray tribünlerinde "Ayağa kalk" yazılı bir pankartın açılması sosyal medyada büyük tepki gördü.
ROCKY ANITI PENSILVANYA'DA
Bu yazının dışında dikkat çeken bir diğer konu ise 8 puan önde ligde namağlup şekilde zirvede yer alan ve 'ayağa kalkmasını gerektirecek bir durumu olmayan' Galatasaray'ın maçında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da heykeli bulunan Rocky'nin kullanılmasıydı...
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR!
Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Galatasaray'a çevrildi. Sarı-kırmızılı kulübün bu pankartın kim ya da kimler tarafından açıldığı konusunda açıklama yapması bekleniyor...
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GS içindeki hainleri kusup temizlenmesi gerekiyor. Bunu yapacak olan da GS taraftarıdır. Sosyal medyayı kullansınlar GS Taraftarı yönetimin tamamen değişmesi için baskı yapsın. Bu konuda devletten yardım istesinler. Cek-cak, meli-malı' lara kanmasınlar, kesin ve net tavır koysunlar, gerekirse bu seneyi gözen çıkarsınlar ve maçlara gitmesinler. Yönetimdeki masonları FETÖ'yü ve varsa böyle yapılanmaları temizlesinler.
koskoca GS kulübü hainlere göz kırpıyor ,yazıklar olsun size ,GS lı olmaktan utanç duydum resmen,
Bunlara cevap verme önceliği GS taraftarına aittir, bakalım ne yapacaklar.
Kalksınlar da boylarını görelim. Böyle ayıklamak zor oluyor.
Ustelik Rocky ile! Bunlar tam Amerikanci sanirim! O yamugun fotografi ne demek istiyor acaba? 15 Temmuz la alakali bence! Fetonun resmini koysalardi bari!
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