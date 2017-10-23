Derbide tepki çeken koreografi için kritik gelişme

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Galatasaray tribünlerinde açılan pankarta ilişkin soruşturma açılması yönünde talimatta bulundu.

Golsüz eşitlikle tamamlanan derbi karşılaşması öncesi sarı-kırmızılı taraftar grubu "UltrAslan"ın da yer aldığı Odeabank tribününde önce "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor" ve "Ayağa kalk" pankartları açılmış, ardından ABD'li aktör Sylvester Stallone'nin "Rocky Balboa" karakterini canlandırdığı "Rocky" filminden esinlenerek hazırlanan görsel makaralı sistemle tribüne çekilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi.







