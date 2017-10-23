Cimbom’a ceza yolda

G .Saray ile Fenerbahçearasında oynanan karşılaşma0-0 berabere biterkenyine istenmeyen olaylar yaşandı.Karşılaşmanın 59. dakikasında FenerbahçeliHasan Ali Kaldırım'ıneline çarpan topta penaltı bekleyenGalatasaraylı futbolcular bir andamaçın hakemi Cüneyt Çakır'ın etrafınısardı. Sarı-Kırmızılı futbolcularÇakır'a pozisyonun penaltıolduğuna dair itirazda bulundu. Bupozisyonda Cüneyt Çakır yardımcısıTarık Ongun'a bakıp oyunudevam ettirdi. Bu sırada tribünlerhakeme büyük tepki gösterdi.
TARIK ONGUN ACI İÇİNDE KIVRANDI Sarı- Kırmızılı tribünlerden atılan plastik su bardağı bir anda yan hakem Tarık Ongun'un kulağına isabet etti. Tarık Ongun bir anda acılar içersinde yere yuvarlandı. Bu gelişme üzerine CüneytÇakır karşılaşmayı durdurarak yardımcısı Ongun'un yanına gitti. Ongun kısa bir süre başını tuttuktan sonra Çakır'a iyi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cüneyt Çakır karşılaşmayı devam ettirdi.
BU OLAY BAŞLARINA ÇORAP ÖREBİLİR Derbi maçında yaşanan bu olay Galatasaray'ın başına çorap örebilir. Bu olay sonrası Galatasaray'a tribün olaylarından ceza gelmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılı takımı seyircisiz oynama ve para cezası bekliyor. Eğer Galatasaray'a seyircisiz oynama cezası verilirse Sarı-Kırmızılı takım bu cezayı ligin 12. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Gençlerbirliği ile oynanacak olan karşılaşmada çekecek.
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