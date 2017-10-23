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Cimbom’a ceza yolda

Cüneyt Çakır’ın penaltı vermediğini düşünen taraftarlar yan hakem Tarık Ongun’a plastik su bardağı attı. Bu bardak Ongun’un kulağına gelince yere yuvarlandı. Sarı-Kırmızılılar’a seyircisiz oynama cezası verilebilir.

Cimbom’a ceza yolda
G .Saray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere biterken yine istenmeyen olaylar yaşandı. Karşılaşmanın 59. dakikasında Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın eline çarpan topta penaltı bekleyen Galatasaraylı futbolcular bir anda maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın etrafını sardı. Sarı-Kırmızılı futbolcular Çakır'a pozisyonun penaltı olduğuna dair itirazda bulundu. Bu pozisyonda Cüneyt Çakır yardımcısı Tarık Ongun'a bakıp oyunu devam ettirdi. Bu sırada tribünler hakeme büyük tepki gösterdi.

TARIK ONGUN ACI İÇİNDE KIVRANDI
Sarı- Kırmızılı tribünlerden atılan plastik su bardağı bir anda yan hakem Tarık Ongun'un kulağına isabet etti. Tarık Ongun bir anda acılar içersinde yere yuvarlandı. Bu gelişme üzerine Cüneyt Çakır karşılaşmayı durdurarak yardımcısı Ongun'un yanına gitti. Ongun kısa bir süre başını tuttuktan sonra Çakır'a iyi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cüneyt Çakır karşılaşmayı devam ettirdi.

BU OLAY BAŞLARINA ÇORAP ÖREBİLİR
Derbi maçında yaşanan bu olay Galatasaray'ın başına çorap örebilir. Bu olay sonrası Galatasaray'a tribün olaylarından ceza gelmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılı takımı seyircisiz oynama ve para cezası bekliyor. Eğer 'a seyircisiz oynama cezası verilirse Sarı-Kırmızılı takım bu cezayı ligin 12. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Gençlerbirliği ile oynanacak olan karşılaşmada çekecek.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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