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1 puan beni mutlu etmedi

Maçın ardından konuşan , “İlk yarıda oyun düzenimizi koruduk. 2. yarıda rakibin 10 kişi kalmasını değerlendiremedik. Sonuç beni mutlu etmedi” dedi

1 puan beni mutlu etmedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman golsüz sona eren derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu. TT Stadı'na kazanmak için geldiklerini söyleyen Kocaman, ilk yarıdaki oyundan daha fazla memnun olduğunu, Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının avantajını ise değerlendiremediklerini söyledi.

FARKI AZALTMALIYIZ
Kocaman, "Kırmızı karttan sonra ise oyunun kontrolünü elimize aldık ama pozisyon yakalayamadık. Kazanamadığımız için mutsuzuz. Şimdi diğer maçları kazanıp farkı azaltmalıyız" dedi
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehmet -newyork Mehmet -newyork

Elini op basina koy,,galibiyete yakin olamadin ki .,,,on kisi kalan takima baski kuracak kondisyonun olmadigi ortaya cikti,,demek ki takim iyi calismiyor,,,ya hakem penaltiyi es gecmese halin nice olurdu,,,

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cevapla 23.10.2017 04:00
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