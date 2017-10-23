1 puan beni mutlu etmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocamangolsüz sona eren derbi maçın ardından açıklamalardabulundu. TT Stadı'na kazanmak için geldiklerinisöyleyen Kocaman, ilk yarıdaki oyundan daha fazlamemnun olduğunu, Galatasaray'ın 10 kişi kalmasınınavantajını ise değerlendiremediklerini söyledi.
FARKI AZALTMALIYIZ
Kocaman, "Kırmızı karttan sonra ise oyunun kontrolünü elimize aldık ama pozisyon yakalayamadık. Kazanamadığımız için mutsuzuz. Şimdi diğer maçları kazanıp farkı azaltmalıyız" dedi
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Elini op basina koy,,galibiyete yakin olamadin ki .,,,on kisi kalan takima baski kuracak kondisyonun olmadigi ortaya cikti,,demek ki takim iyi calismiyor,,,ya hakem penaltiyi es gecmese halin nice olurdu,,,
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