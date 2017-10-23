1 puan beni mutlu etmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman golsüz sona eren derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu. TT Stadı'na kazanmak için geldiklerini söyleyen Kocaman, ilk yarıdaki oyundan daha fazla memnun olduğunu, Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının avantajını ise değerlendiremediklerini söyledi.



FARKI AZALTMALIYIZ

Kocaman, "Kırmızı karttan sonra ise oyunun kontrolünü elimize aldık ama pozisyon yakalayamadık. Kazanamadığımız için mutsuzuz. Şimdi diğer maçları kazanıp farkı azaltmalıyız" dedi