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Savunmaya neşter!

Rıza Çalımbay, Durica ve Mustafa Akbaş’ı kesti. Slovak oyuncu Hubocan bu kez stoporde görev yapacak

Savunmaya neşter!
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yeni Malatyaspor maçında savunmada değişikliğe gidecek. 6-1 kaybedilen Akhisar maçında stoper olarak görev yapan Durica ve Mustafa Akbaş'ı kesen Çalımbay, defansın göbeğind Uğur Demirok ve Hubocan'a görev verecek. Sağ bekte yine Portekizli Pereira forma giyecek. Sol bekte ise 2 haftadır forma giymeyen Arjantinli futbolcu Mas, tekrar 11'e dönecek.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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