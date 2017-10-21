Savunmaya neşter!

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yeni Malatyaspor maçında savunmada değişikliğe gidecek. 6-1 kaybedilen Akhisar maçında stoper olarak görev yapan Durica ve Mustafa Akbaş'ı kesen Çalımbay, defansın göbeğind Uğur Demirok ve Hubocan'a görev verecek. Sağ bekte yine Portekizli Pereira forma giyecek. Sol bekte ise 2 haftadır forma giymeyen Arjantinli futbolcu Mas, tekrar 11'e dönecek.