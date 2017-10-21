Samandıra'ya Yıldırım baskını

Galatasarayderbisininhazırlıklarınısıkı bir şekildesürdüren Fenerbahçe'ninözel bir konuğuvardı! Başkan AzizYıldırım Samandıra'yagelerek Sarı-Lacivertliteknik ekip vefutbolculara moral vererek,kendilerine güveninintam olduğunusöyledi. Teknik direktörAykut Kocamanile bir görüşme yapanBaşkan Yıldırım, dahasonra futbolcularlakısa bir toplantı gerçekleştirdi.
BU DERBİ HARİKA BİR FIRSAT! Bu derbinin her zamankinden farklı ve önemli olduğunu söyleyen Yıldırım ,şu ifadeleri kullandı: Çok puankaybettik. Ama bukayıpları telafi etmekmümkün. Bu derbiiyi bir fırsat. Kazanırsakçok şey değişir.
LİGİN AKIŞINI DEĞİŞTİRİRİZ...
Beşiktaş'ı nasıl yendiysek G.Saray'ı da yenebiliriz. Üstelik Beşiktaş, Galatasaray'dan çok daha oturmuş bir takımdı. Kazanırsak ligin akışı da değişir. Zaferle döneceğinize inanıyorum.
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