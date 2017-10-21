Özbek'e galibiyet sözü

Pazar günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürürken, idmanın bir bölümünü BaşkanDursun Özbek de izledi. Teknik direktör Igor Tudor ile samimi bir görüşme yapan Başkan Özbek, Sarı-Kırmızılı futbolcularla yaptığı görüşmede kendilerinden galibiyet sözü aldı. Sarı-Kırmızılı futbolcular iddialı sözleriyle Başkan DursunÖzbek'in yüreğine adeta su serptiler.
PUAN FARKI REHAVETE NEDEN OLMAZ Sarı-kırmızılı futbolcular, "Çok iyidurumdayız. Molarimizde harika. Puanfarkı bizde rehavetesebep olmaz. Pazarakşamı taraftarımızında desteğiyle Fenerbahçe'yipuansızgöndereceğiz" dediler.
ÖZBEK: ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRELİM Başkan Özbekde futbolcuların busözleri karşısında "Sizegüveniyorum. Fenerbahçe'yide yenip çıkışımızısürdürelim"dedi. Başkan Özbekbir süre daha antrenmanıizledikten sonrastesislerden ayrıldı.
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