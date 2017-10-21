 ;
Yol Durumu
  1. Şov başlasın
  2. Fener’in derbilerde bileği bükülmüyor

Özbek'e galibiyet sözü

Florya Tesisleri’ne gelen Başkan idmanın bir bölümünü izledi. Sarı-Kırmızılı futbolcular, Özbek’e “Çok iyi durumdayız. Fenerbahçe’yi puansız göndereceğiz” dediler

Özbeke galibiyet sözü
Pazar günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürürken, idmanın bir bölümünü Başkan Dursun Özbek de izledi. Teknik direktör Igor Tudor ile samimi bir görüşme yapan Başkan Özbek, Sarı- Kırmızılı futbolcularla yaptığı görüşmede kendilerinden galibiyet sözü aldı. Sarı-Kırmızılı futbolcular iddialı sözleriyle Başkan Dursun Özbek'in yüreğine adeta su serptiler.

​PUAN FARKI REHAVETE NEDEN OLMAZ
Sarı-kırmızılı futbolcular, "Çok iyi durumdayız. Molarimiz de harika. Puan farkı bizde rehavete sebep olmaz. Pazar akşamı taraftarımızın da desteğiyle Fenerbahçe'yi puansız göndereceğiz" dediler.

​ÖZBEK: ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRELİM
Başkan Özbek de futbolcuların bu sözleri karşısında "Size güveniyorum. Fenerbahçe'yi de yenip çıkışımızı sürdürelim" dedi. Başkan Özbek bir süre daha antrenmanı izledikten sonras tesislerden ayrıldı.
Etiketler:
  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar