Özbek'e galibiyet sözü

Pazar günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürürken, idmanın bir bölümünü Başkan Dursun Özbek de izledi. Teknik direktör Igor Tudor ile samimi bir görüşme yapan Başkan Özbek, Sarı- Kırmızılı futbolcularla yaptığı görüşmede kendilerinden galibiyet sözü aldı. Sarı-Kırmızılı futbolcular iddialı sözleriyle Başkan Dursun Özbek'in yüreğine adeta su serptiler.



​PUAN FARKI REHAVETE NEDEN OLMAZ

Sarı-kırmızılı futbolcular, "Çok iyi durumdayız. Molarimiz de harika. Puan farkı bizde rehavete sebep olmaz. Pazar akşamı taraftarımızın da desteğiyle Fenerbahçe'yi puansız göndereceğiz" dediler.



​ÖZBEK: ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRELİM

Başkan Özbek de futbolcuların bu sözleri karşısında "Size güveniyorum. Fenerbahçe'yi de yenip çıkışımızı sürdürelim" dedi. Başkan Özbek bir süre daha antrenmanı izledikten sonras tesislerden ayrıldı.