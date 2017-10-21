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Derbi karnesini düzeltmek istiyor!

Derbi karnesini düzeltmek istiyor!
Dün tesisleri ziyaret eden ve futbolculara moral veren Başkan Dursun Özbek geçmiş derbi karnesinin de düzelmesini arzuluyor. 23 Mayıs 2015'te başkanlık koltuğıuna oturan Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oyananan 11 derbi maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 de yenilgi gördü. Başkan Özbek, 3. derbi galibiyetini görmek için yarınki Fenerbahçe maçını adeta iple çekiyor.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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