Bu takım yeniden ayağa kalkacak!

Bordo-mavili takımın yıldız oyuncularından Burak Yılmaz, Yeni Malatyaspor maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Golcü ouyuncu, "Birkaç haftadır kötü sonuçlar alıyoruz. Bize yakışmayan sonuçlarla taraftarımızı üzdük. Ancak biz Trabzonspor'uz. Yeniden ayağa kalkacağız" diye konuştu. Karadeniz Fırtınası'nın yıldızı Burak, "Rıza hoca ile çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. İdmanlar çok verimli geçti" ifadelerini kullandı.