 ;
Yol Durumu
  1. İlk 15'te yemezse puanı kapar
  2. Ölsem de çıkmam

Çakır açıklandı oranlar değişti

Derbinin hakemi Cüneyt Çakır olunca İddaa’da G.Saray’ın galibiyet oranı 1.85’ten 1.70’e geriledi. F.Bahçe’nin galibiyet oranı ise 2.90d’an 3.30’a yükseldi

Çakır açıklandı oranlar değişti
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri dün açıklandı. Merakla beklenen ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiydi. Derbiyi Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklanınca İddaa'da oranlar bir anda değişti. Galatasaray'ın galibeyet oranı 1.85'den 1.70'e düştü. Fenerbahçe'nin galibiyet oranı 2.90'dan 3.30'a, beraberlik oranı ise 3.10'dan 3.20'ye yükseldi. Fenerbahçe'nin derbi hakemi olarak Cüneyt Çakır'ı istemediği bu hafta içinde yazılıp çizilmişti.

Cüneyt Çakır son olarak Fenerbahçe'nin Antalya ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 kaybettiği maçta görev yapmıştı. Çakır, Moussa Sow'un roveşata golünü saymamıştı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar