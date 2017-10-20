Çakır açıklandı oranlar değişti

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri dün açıklandı. Merakla beklenen ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiydi. Derbiyi Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklanınca İddaa'da oranlar bir anda değişti. Galatasaray'ın galibeyet oranı 1.85'den 1.70'e düştü. Fenerbahçe'nin galibiyet oranı 2.90'dan 3.30'a, beraberlik oranı ise 3.10'dan 3.20'ye yükseldi. Fenerbahçe'nin derbi hakemi olarak Cüneyt Çakır'ı istemediği bu hafta içinde yazılıp çizilmişti.



Cüneyt Çakır son olarak Fenerbahçe'nin Antalya ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 kaybettiği maçta görev yapmıştı. Çakır, Moussa Sow'un roveşata golünü saymamıştı.