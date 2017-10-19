Nefes aldırmak yasak!

Derbilerde duyguların taktiğe ağır bastığını düşünen Hırvat hoca, santra ile birlikte sahanın her alanında takımından pres istiyor... Futbolcularıyla toplantı yapan Igor Tudor, "Onlara deplasmanda olduklarını hissettirin. Sürekli baskı yaparak, hataya zorlayın" dedi
Sezonun şu ana kadarki en önemli ve zorlu maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor... Adeta gece-gündük derbiye hazırlanan teknik direktör IgorTudor takımını zafere götürecek yolu arıyor. Hırvat hocanın taktiğinde kilit nokta 'baskıve pres' olacak.
HER ALANDA BASKI YAPALIM Derbilerdeduyguların ön planaçıktığını düşünenTudor dün futbolcularıylayaptığı toplantıda,"Onlara deplasmandaolduklarını hissettirin.Sürekli baskı yaparakhataya zorlayın"ifadesini kullandı.
BU MAÇTA PATRON BİZİZ! Santra ile birlikte taraftar desteğini de arkalarına alarak agresif bir futbol oynamalarını isteyen genç hoca, "Bu maçta patronbiziz. Kendi oyun planımızı rakibe kabul ettireceğiz. Asla geri adım atmak yok. Sonunakadar savaşacağız" diye konuştu.
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