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Nefes aldırmak yasak!

Derbilerde duyguların taktiğe ağır bastığını düşünen Hırvat hoca, santra ile birlikte sahanın her alanında takımından pres istiyor... Futbolcularıyla toplantı yapan Igor , "Onlara deplasmanda olduklarını hissettirin. Sürekli baskı yaparak, hataya zorlayın" dedi

Nefes aldırmak yasak!
Sezonun şu ana kadarki en önemli ve zorlu maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor... Adeta gece-gündük derbiye hazırlanan teknik direktör Igor Tudor takımını zafere götürecek yolu arıyor. Hırvat hocanın taktiğinde kilit nokta 'baskı ve pres' olacak.

​HER ALANDA BASKI YAPALIM
Derbilerde duyguların ön plana çıktığını düşünen Tudor dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Onlara deplasmanda olduklarını hissettirin. Sürekli baskı yaparak hataya zorlayın" ifadesini kullandı.

​BU MAÇTA PATRON BİZİZ!
Santra ile birlikte taraftar desteğini de arkalarına alarak agresif bir futbol oynamalarını isteyen genç hoca, "Bu maçta patron biziz. Kendi oyun planımızı rakibe kabul ettireceğiz. Asla geri adım atmak yok. Sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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