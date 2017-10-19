 ;
Yol Durumu
  1. Avrupa'nın parlayan Güneşi
  2. Fener zincirleri kıracak

Mağlup olursak işler zora girer

“Galatasaray karşısında beraberlik kötü bir sonuç değil... Ama mağlup olursak işler zora girer” dedi

Mağlup olursak işler zora girer
Derbide Fenerbahçe'nin en büyük silahlarından biri olacak olan Giuliano, NTV Spor'a konuştu. İki takım arasındaki rekabeti bildiğini söyleyen Sambacı, "Taraftarlar ve iki kulüp açısından da daha önce derbi maçlar belirleyici maçlar olmuştur. Bu maça kendimizi çok iyi hazırlamalıyız. İyi bir futbol sergilemek ve galibiyet almak için oynayacağız. Bizim açımızdan çok önemli bir maç olacak" dedi. Derbi galibiyetinin kendilerini yukarı çıkaracağını da söyleyen Giuliano, "Berabere kalırsak da bu, kötü bir sonuç olmaz. Ama mağlup olursak her şey zora girer. İpler rakiplerin eline geçer" açıklamasını yaptı.
Etiketler:
  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar