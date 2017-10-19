Mağlup olursak işler zora girer

Derbide Fenerbahçe'nin en büyük silahlarından biri olacak olan Giuliano, NTV Spor'a konuştu. İki takım arasındaki rekabeti bildiğini söyleyen Sambacı, "Taraftarlar ve iki kulüp açısından da daha önce derbi maçlar belirleyici maçlar olmuştur. Bu maça kendimizi çok iyi hazırlamalıyız. İyi bir futbol sergilemek ve galibiyet almak için oynayacağız. Bizim açımızdan çok önemli bir maç olacak" dedi. Derbi galibiyetinin kendilerini yukarı çıkaracağını da söyleyen Giuliano, "Berabere kalırsak da bu, kötü bir sonuç olmaz. Ama mağlup olursak her şey zora girer. İpler rakiplerin eline geçer" açıklamasını yaptı.