Fener zincirleri kıracak

Lider Galatasaray'a bu sezon ilk yenilgisini tattırmayı hedefleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman güçlü rakibini yıkacak formülü buldu. Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon oynadığı tüm maçları izleyerek rakibin eksik ve üstün yönlerini adeta ezberleyen Kocaman'ın en çok üzerinde durduğu nokta 'pasbağlantıları'...
OYUNCULARINA ANLATIYOR Tecrübeli hoca, rakibin hücum planını çökertmeyi düşünüyor. Kocaman'ın hedefi, Mariano-Feghouli,Fernando-Belhanda ve Belhanda-Gomis arasındaki pas zincirini kırmak. Kocaman, bu bağlantıyı nasıl bozacaklarını futbolcularına anlatıyor.
TRİBÜNLERE KULAK KAPATIN G.Saray'ın istediklerini yapamaması durumunda oyundan çabuk düşebileceğini düşünen Kocaman, oyuncularına "İlk 15 dakika çok önemli. Eğer o baskıyı atlatırsak maçı dengeleriz. Sakinliğimizi asla bozmamalıyız. Tribünlere kulağınızı tıkayın, sadece taktiğe odaklanın" ifadesini kullandı.
TEK DEĞİŞİKLİK SKRTEL! Fenerbahçe zorlu Galatasarayderbisinin hazırlıklarınadün yaptığı idmanla başladı...Teknik direktör Aykut Kocamanyönetiminde gerçekleştirilençalışma 1 saat 50 dakikasürdü. Dayanıklılık koşusuylabaşlayan antrenmanda 2 grubaayrılan futbolcular 5'e 2 topkapma ve pas çalışması yaptı.Derbi 11'ini belirlemeye çalışanKocaman'ın Malatya maçındanfarklı olarak sadece Skrtel'ioynatacağı öğrenildi.
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