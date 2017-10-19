 ;
Yol Durumu
  1. Mağlup olursak işler zora girer
  2. Nefes aldırmak yasak!

Fener zincirleri kıracak

Rakibini adeta ezberleyen Kocaman, Mariano- Feghouli, Fernando-Belhanda ve Belhanda-Gomis arasındaki pas zincirini kırmayı hedefliyor...

Fener zincirleri kıracak
Lider Galatasaray'a bu sezon ilk yenilgisini tattırmayı hedefleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman güçlü rakibini yıkacak formülü buldu. Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon oynadığı tüm maçları izleyerek rakibin eksik ve üstün yönlerini adeta ezberleyen Kocaman'ın en çok üzerinde durduğu nokta 'pas bağlantıları'...

​OYUNCULARINA ANLATIYOR
Tecrübeli hoca, rakibin hücum planını çökertmeyi düşünüyor. Kocaman'ın hedefi, Mariano-Feghouli, Fernando-Belhanda ve Belhanda-Gomis arasındaki pas zincirini kırmak. Kocaman, bu bağlantıyı nasıl bozacaklarını futbolcularına anlatıyor.

​TRİBÜNLERE KULAK KAPATIN
G.Saray'ın istediklerini yapamaması durumunda oyundan çabuk düşebileceğini düşünen Kocaman, oyuncularına "İlk 15 dakika çok önemli. Eğer o baskıyı atlatırsak maçı dengeleriz. Sakinliğimizi asla bozmamalıyız. Tribünlere kulağınızı tıkayın, sadece taktiğe odaklanın" ifadesini kullandı.

​TEK DEĞİŞİKLİK SKRTEL!
Fenerbahçe zorlu Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı... Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma 1 saat 50 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Derbi 11'ini belirlemeye çalışan Kocaman'ın Malatya maçından farklı olarak sadece Skrtel'i oynatacağı öğrenildi.
Etiketler:
  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar