Fener zincirleri kıracak

Lider Galatasaray'a bu sezon ilk yenilgisini tattırmayı hedefleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman güçlü rakibini yıkacak formülü buldu. Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon oynadığı tüm maçları izleyerek rakibin eksik ve üstün yönlerini adeta ezberleyen Kocaman'ın en çok üzerinde durduğu nokta 'pas bağlantıları'...



​OYUNCULARINA ANLATIYOR

Tecrübeli hoca, rakibin hücum planını çökertmeyi düşünüyor. Kocaman'ın hedefi, Mariano-Feghouli, Fernando-Belhanda ve Belhanda-Gomis arasındaki pas zincirini kırmak. Kocaman, bu bağlantıyı nasıl bozacaklarını futbolcularına anlatıyor.



​TRİBÜNLERE KULAK KAPATIN

G.Saray'ın istediklerini yapamaması durumunda oyundan çabuk düşebileceğini düşünen Kocaman, oyuncularına "İlk 15 dakika çok önemli. Eğer o baskıyı atlatırsak maçı dengeleriz. Sakinliğimizi asla bozmamalıyız. Tribünlere kulağınızı tıkayın, sadece taktiğe odaklanın" ifadesini kullandı.



​TEK DEĞİŞİKLİK SKRTEL !

Fenerbahçe zorlu Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı... Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma 1 saat 50 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Derbi 11'ini belirlemeye çalışan Kocaman'ın Malatya maçından farklı olarak sadece Skrtel'i oynatacağı öğrenildi.