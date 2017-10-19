Avrupa'nın parlayan Güneşi

Şenol Güneş, Avrupa'nın ünlü hocalarıyla yarışıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı üç maçı da kazanan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, yüzde 21'lik yenilgi yüzdesiyle bu alanda en başarılı 11 isim durumuna geldi.. Şampiyonlar Ligi'nde üçte üç yapmayı başaran Güneş, kariyerinde Devler Ligi'nde 19 karşılaşmaya çıktı.



​SADECE 4 MAÇI KAYBETTİ

Tecrübeli hoca 19 maçın sadece 4'ünü kaybetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş Şampiyonlar Ligi'nde 1992'de devreye giren yeni statüden bu tarafa toplam 15 maça çıktı.



​6 GALİBİYET, 9 BERABERLİK

Güneş tüm teknik adamlar arasında Devler Ligi'nde yenilgi yüzdesi en düşük 11. isim durumuna geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü, 19 maçın yüzde 21'inden eli boş ayrılırken, 6 galibiyet, 9 beraberlik aldı.



​ZİRVEDE RİJKAARD BULUNUYOR

Şenol Güneş'in 11. olduğu listede zirve ise yüzde 5 ile Frank Rijkaard'a ait. Tecrübeli hoca aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a en çok galibiyet getiren teknik direktör unvanına sahip.