Avrupa'nın parlayan Güneşi

Şenol Güneş, Avrupa'nın ünlü hocalarıyla yarışıyor. ŞampiyonlarLigi'nde çıktığı üç maçı da kazanan Beşiktaş'ta ŞenolGüneş, yüzde 21'lik yenilgi yüzdesiyle bu alanda en başarılı 11 isim durumuna geldi.. Şampiyonlar Ligi'nde üçte üç yapmayı başaran Güneş, kariyerinde Devler Ligi'nde 19 karşılaşmaya çıktı.
SADECE 4 MAÇI KAYBETTİ Tecrübelihoca 19 maçın sadece4'ünü kaybetti.Beşiktaş Teknik DirektörüGüneş ŞampiyonlarLigi'nde1992'de devreyegiren yeni statüdenbu tarafa toplam 15maça çıktı.
6 GALİBİYET, 9 BERABERLİK Güneş tüm teknik adamlar arasında DevlerLigi'nde yenilgi yüzdesi en düşük 11. isim durumuna geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü,19 maçın yüzde 21'inden eli boş ayrılırken, 6 galibiyet, 9 beraberlik aldı.
ZİRVEDE RİJKAARD BULUNUYOR Şenol Güneş'in 11. olduğu listede zirve ise yüzde 5 ile Frank Rijkaard'a ait. Tecrübeli hoca aynı zamanda ŞampiyonlarLigi'nde Beşiktaş'a en çok galibiyet getiren teknik direktör unvanına sahip.
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