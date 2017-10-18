Zirveye Güneş doğdu

Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3 yaparak bir ilki başardı. Kartal, 9 puanla zirvede. En yakın rakibi Leipzig’in 5 puan önünde.Beşiktaş'a kalan 3 maçta 1 galibiyet bile yetebilir. Hedef, grubu birinci bitirip ikinci turda avantaj elde etmek
Beşiktaş Avrupa'da destan yazmaya devam ediyor. Şenol Güneş'in öğrencileri dün gece de Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde grubunda 9 puana ulaştı ve ikinci tura göz kırptı. Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak bunu başaran ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.
ÜÇÜNCÜYLE ARADAKİ FARK 6 Beşiktaş G Grubu'nda 9 puanla zirvede yer alıyor. İkinci tur belki bir 3 puan yetecek. Kalan 3 maç öncesinde en yakın takipçisi Leipzig'in 4 puanı bulunuyor. Üçüncü Porto ise 3 puanda kaldı.
KARTAL'IN İKİ MAÇI DA İÇERDE Kartal'ın bundan sonra Monaco ve Porto ile içerde oynayacak. Kartal sadece Leipzig ile Almanya'da karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar'ın fikstür avantajı da var. Grubu ilk sırada tamamlamak da Kartal için önemli.
ŞENOL GÜNEŞ FARKINI GÖSTERDİ Başarının mimarı olan Beşiktaş Teknik Direktörü ŞenolGüneş, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Siyah-Beyazlı takımı teknik patronu, özellikle Monaco ve Porto deplasmanlarında çok formdaydı.
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