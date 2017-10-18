Karakterimizi gösterdik

Şampiyonlar Ligi GGrubu'nda Monaco'yudeplasmanda yenerek 3.maçlar sonunda puanını 9'a yükseltenBeşiktaş'ta büyük sevinçyaşanırken maçın ardındankonuşan teknik direktör ŞenolGüneş, Siyah-Beyazlı futbolcularaövgüler yağdırdı. Ligdekibeklemedikleri yenilgininkendilerini sarstığınıancak sahada karakterini ortayakoyan bir Beşiktaş olduğunusöyleyen Güneş, "Skorolarak da futbol olarak da geceningalibi bizdik" dedi.
GOLÜ YEDİK AMA FRENE BASMADIK İlk yarıda oyurda üstün olduğu bir anda golü kalelerinde gördüklerini söyleyen Güneş, "Bugibi durumlarda bazen mentalolarak gerileme olur amabiz disiplinimizden ve arzumuzdanbir şey eksiltmedik.Beraberliği de erken bulmamızbizim için iyi oldu. Taktikseloarak mükemmeloynadığımzı söyleyebilirim" diye konuştu
1 GALİBİYETE DAHA İHTİYAÇ VAR 3 maç sonunda 9 puana yükseldiklerini üstelik bu maçlarının ikisinin deplasmanda oynandığını hatırlatan Güneş, şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi maçımızbitti lige dönüyoruz. Maç maçdüşünüyoruz. Her şey bitmedive tur için büyük bir avantajyakaladık. Ama en az 1 galibiyetedaha ihtiyacımız var."
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