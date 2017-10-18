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Karakterimizi gösterdik

Tecrübeli teknik adam, “Ligdeki yenilgi bizi üzmüştü. Ama sahada karakterini ortaya koyan bir Beşiktaş vardı” dedi

Karakterimizi gösterdik
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Monaco'yu deplasmanda yenerek 3. maçlar sonunda puanını 9'a yükselten Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanırken maçın ardından konuşan teknik direktör Şenol Güneş, Siyah-Beyazlı futbolculara övgüler yağdırdı. Ligdeki beklemedikleri yenilginin kendilerini sarstığını ancak sahada karakterini ortaya koyan bir Beşiktaş olduğunu söyleyen Güneş, "Skor olarak da futbol olarak da gecenin galibi bizdik" dedi.

​GOLÜ YEDİK AMA FRENE BASMADIK
İlk yarıda oyurda üstün olduğu bir anda golü kalelerinde gördüklerini söyleyen Güneş, "Bu gibi durumlarda bazen mental olarak gerileme olur ama biz disiplinimizden ve arzumuzdan bir şey eksiltmedik. Beraberliği de erken bulmamız bizim için iyi oldu. Taktiksel oarak mükemmel oynadığımzı söyleyebilirim" diye konuştu

​1 GALİBİYETE DAHA İHTİYAÇ VAR
3 maç sonunda 9 puana yükseldiklerini üstelik bu maçlarının ikisinin deplasmanda oynandığını hatırlatan Güneş, şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi maçımız bitti lige dönüyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Her şey bitmedi ve tur için büyük bir avantaj yakaladık. Ama en az 1 galibiyete daha ihtiyacımız var."
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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