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Büyük maçların büyük golcüsü

Marsilya ve Lyon formasıyla Fransa’da 31 derbiye çıkan Bafetimbi Gomis, tam 16 gole imzasını attı. Yıldız futbolcu şimdi de Kanarya’yı gözüne kestirdi...

Büyük maçların büyük golcüsü
Ligde 9 maçta attığı 9 golle lider Galatasaray'ın başarısında büyük bir rol oynayan Bafetimbi Gomis hiç kuşkusuz Fenerbahçe önünde de takımın en önemli kozu olacak. Fransız yıldız sadece bu sezonki mükemmel performansıyla değil, kariyerindeki derbi istatistikleri ile de Sarı-Kırmızılılar'a güven veriyor. Çünkü Gomis, ezeli rakipleri çok seviyor!

DERBİLERDE ADETA COŞUYOR
Fransa'da kariyeri boyunca 31 derbiye çıkan tecrübeli yıldız tam 16 kez ağları sarsarak müthiş bir istatistiğe imza attı. Gomis bu rakamlarla, derbi maçları çok daha farklı oynadığını gözler önüne serdi.

​MAÇ BAŞINA 0.5 ORTALAMA!
Lyon formasıyla Marsilya'ya 10 maçta 8 gol, St. Etienne'e ise 10 maçta 3 gol atan Gomis, PSG önünde ise 9 derbide 4 kez ağları sarstı. Fransız forvet, Marsilya formasıyla ise 2 derbide1 gol atmayı başardı.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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