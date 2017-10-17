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en az 2 hafta yok

Mehmet Ekici en az 2 hafta yok
Adalesinde 2. dereceden yırtık tespit edilen Mehmet Ekici'nin en az 2 maçı kazırması bekleniyor. Mehmet Ekici'nin sakatlığının daha uzun sürebileceği de kaydedildi. Tam form tutmak üzereyken yaşanan bu sakatlık büyük şanssızlık olarak nitelendirildi.
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