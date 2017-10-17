Mehmet Ekici en az 2 hafta yok

Adalesinde 2. dereceden yırtık tespit edilen Mehmet Ekici'nin en az 2 maçı kazırması bekleniyor. Mehmet Ekici'nin sakatlığının daha uzun sürebileceği de kaydedildi. Tam form tutmak üzereyken yaşanan bu sakatlık büyük şanssızlık olarak nitelendirildi.