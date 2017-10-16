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Zafer Ulissi’nın oldu

53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun son etabı dün İstanbul’da tamamlandı. İtalyan bisikletçi genel klasmanda şampiyon oldu

Zafer Ulissi’nın oldu
53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 6. ve son etabı İstanbul'da tamamlandı. TUR 2017'nin kazananı genel klasman lideri UAE Emirates'ten Diego Armando Ulissi oldu. 4 etabı kazanan Sam Bennett, 6. etabın son sprint kısmında kaza yaparak yerde kalınca, final etabının galibi Trek–Segafredo takımından Edward Theuns oldu.

STARTI BAKAN BAK VERDİ
Final etabının startını, Kurtköy'deki İstanbul Park yarış pistinden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Bisikletçiler, İstanbul etabında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek 143,7 kilometrelik parkuru Sultanahmet Meydanı'nda tamamladı.

FİNAL ETABINI THUENS KAZANDI
Final etabının galibi Trek–Segafredo takımından oldu. Ancak genel klasmanda zafer Ulissi'nin oldu.

BAKAN BAK: İSTANBUL İÇİN GÜVEN MESAJI
Ödül törenini ardından konuşan Gençlik ve Sponr Bakanı Ozman Aşkın Bak, "Tüm dünyaya İstanbul en az Paris, Londra, New York kadar güvenli mesajını verdik. Algıları yıkıyoruz" dedi
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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