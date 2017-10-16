Zafer Ulissi’nın oldu

53. CumhurbaşkanlığıTürkiye Bisiklet Turu'nun(TUR 2017) 6. ve son etabıİstanbul'da tamamlandı. TUR2017'nin kazananı genel klasmanlideri UAE Emirates'ten DiegoArmando Ulissi oldu. 4 etabı kazananSam Bennett, 6. etabınson sprint kısmında kaza yaparakyerde kalınca, final etabının galibiTrek–Segafredo takımındanEdward Theuns oldu.
STARTI BAKAN BAK VERDİ
Final etabının startını, Kurtköy'deki İstanbul Park yarış pistinden Gençlik ve Spor Bakanı OsmanAşkın Bak verdi. Bisikletçiler, İstanbul etabında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek 143,7 kilometrelik parkuru Sultanahmet Meydanı'nda tamamladı.
FİNAL ETABINITHUENSKAZANDI
Final etabının galibi Trek–Segafredo takımından Edward Theuns oldu. Ancak genel klasmanda zafer Ulissi'nin oldu.
BAKAN BAK: İSTANBUL İÇİN GÜVEN MESAJI
Ödül törenini ardından konuşan Gençlik ve Sponr Bakanı Ozman Aşkın Bak, "Tüm dünyaya İstanbul en az Paris, Londra, New York kadar güvenli mesajını verdik. Algıları yıkıyoruz" dedi
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