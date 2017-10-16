Son nefeste Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 2. haftasında oynanan önemli maçta Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u 84-80 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı ve -3 puanla başladığı sezonda puanını -2'den 0'a yükseltti. Maçın genelinde galibiyeti daha çok isteyen taraf olarak gözüken Efes ilk yarıyı da 45-40 önde bitirdi.



FENER 1 SAYIYA İNDİRDİ AMA!

2. yarıda farkı 14 sayıya kadar yükselten Anadolu Efes'i hücumda McColloum sırtladı. Fenerbahçe ise son bölümde farkı 1'e indirse de ktirik anlanda hata yapmayan Anadolu Efes maçı 84-80 kazandı.



DAÇKA, G.SARAY'I DEVİRDİ

Ligde oynanan bir diğer önemli maçta ise Darüşşafaka, G.Saray Odebank'ı son dakikaya geride girdiği mücadelede 69-67 yendi ve ilk galibiyetini aldı. Sakarya da sahasında Trabzonspor'u 87-82 mağlup etti. Eskişehir Basket ise Banvit'i deplasmanda 58-55 mağlup etti.