Son nefeste Anadolu Efes

Tahincioğlu BasketbolLigi'nin 2.haftasında oynananönemli maçta AnadoluEfes, FenerbahçeDoğuş'u 84-80 yenerekligdeki ilk galibiyetinialdı ve -3 puanlabaşladığı sezondapuanını -2'den 0'a yükseltti.Maçın genelindegalibiyeti dahaçok isteyen taraf olarakgözüken Efes ilk yarıyıda 45-40 önde bitirdi.
FENER 1 SAYIYA İNDİRDİ AMA! 2. yarıda farkı 14sayıya kadar yükseltenAnadolu Efes'ihücumda McColloumsırtladı. Fenerbahçeise son bölümde farkı1'e indirse de ktirikanlanda hata yapmayanAnadolu Efesmaçı 84-80 kazandı.
DAÇKA, G.SARAY'I DEVİRDİ Ligde oynanan bir diğer önemli maçta ise Darüşşafaka,G.Saray Odebank'ı son dakikaya geride girdiği mücadelede 69-67 yendi ve ilk galibiyetini aldı. Sakarya da sahasında Trabzonspor'u 87-82 mağlup etti. Eskişehir Basket ise Banvit'i deplasmanda 58-55 mağlup etti.
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