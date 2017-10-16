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Crystal Palace’tan Cenk’e 22 milyon euro

İngiliz basını Crystal Palace’nin için 22 milyon Euro’luk bir teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalacağını öne sürdü

Crystal Palace’tan Cenk’e 22 milyon euro
İngiliz kulüplerinden Crystal Palace, Cenk Tosun'un peşini bırakmıyor. Daha önce golcü futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalan Crystal Palace olumsuz bir yanıt almıştı. İngiliz basını Crystal Palace'nin Cenk Tosun için Ocak ayında yeni bir girişimde bulunacağını okurlarına duyurdu. İngiliz kulübünün Futbol Direktörü Dougie Freedman'ın Cenk'in Finlandiya maçında attığı 2 golü gördükten sonra yeniden harekete geçtiğini ve Monaco maçında Cenk'in izleneceğini öne sürüldü. 2019'da sözleşmesi bitecek olan Cenk için 22 milyon Euro'luk bir teklif yapılacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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