Crystal Palace’tan Cenk’e 22 milyon euro

İngiliz kulüplerinden Crystal Palace, Cenk Tosun'un peşini bırakmıyor. Daha önce golcü futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalan Crystal Palace olumsuz bir yanıt almıştı. İngiliz basını Crystal Palace'nin Cenk Tosun için Ocak ayında yeni bir girişimde bulunacağını okurlarına duyurdu. İngiliz kulübünün Futbol Direktörü Dougie Freedman'ın Cenk'in Finlandiya maçında attığı 2 golü gördükten sonra yeniden harekete geçtiğini ve Monaco maçında Cenk'in izleneceğini öne sürüldü. 2019'da sözleşmesi bitecek olan Cenk için 22 milyon Euro'luk bir teklif yapılacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.