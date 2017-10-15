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Yanal'dan hücum emri

Trabzonspor Teknik Direktörü, “Akhisar dirençli bir takım.. . Erken gol bulalım... İlk dakikadan itibaren saldıralım...” dedi

Yanaldan hücum emri
Ligde bugün Akhisar ile karşılaşacak Trabzonspor'da Teknik Direktör oyun planını belirledi. Tecrübeli teknik adamın öğrencilerine, "Akhisar dirençli bir takım. Erken gol bulalım. Rakibi cesaretlendirmeyelim. İlk dakikadan itibaren saldıralım" dedi.

​REHAVETE GİRMEYELİM
Ersun Yanal sözlerine şöyle devam etti: "Alanya maçının ilk yarısındaki oyun beni çok tatmin etmişti. Aynı oyunu oynayalım ama bu kez rehavete girmeyelim. Hata yapmayalım" diye konuştu.

​HÜCUM GÜCÜ BİR HAYLİ YÜKSEK
Tecrübeli hoca, sakatlıkları devam eden Kucka ve Onazi'nin yerine ön liberoya Okay'ı önüne ise Sosa'yı monte edecek. Ersun Yanal, ofansif bir kadroyla Akhisar'ın karşısında gol arayacak.

​TEK ÖN LİBERO OKAY YOKUŞLU
Trabzon'un orta sahasında hücu gücü yüksek Yusuf, Olcay, Sosa, Abdülkadir forma giyecek. Defansif yönü olan Kucka ve Onazi'siz Trabzonspor'un ön liberosunda sadece Okay oynayacak.
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