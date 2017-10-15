Yanal'dan hücum emri

REHAVETE GİRMEYELİM Ersun Yanal sözlerine şöyle devam etti: "Alanya maçının ilk yarısındaki oyun beni çok tatmin etmişti. Aynı oyunu oynayalım ama bu kez rehavete girmeyelim. Hata yapmayalım" diye konuştu.
HÜCUM GÜCÜ BİR HAYLİ YÜKSEK Tecrübelihoca, sakatlıklarıdevam eden Kucka veOnazi'nin yerine önliberoya Okay'ı önüneise Sosa'yı monteedecek. Ersun Yanal,ofansif bir kadroylaAkhisar'ın karşısındagol arayacak.
TEK ÖN LİBERO OKAY YOKUŞLU Trabzon'unorta sahasında hücugücü yüksek Yusuf,Olcay, Sosa, Abdülkadirforma giyecek.Defansif yönü olanKucka ve Onazi'sizTrabzonspor'un önliberosunda sadeceOkay oynayacak.
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