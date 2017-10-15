Tudor, Serdar Aziz’i oyuna 80’de aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Konyaspor önünde Fenerbahçe maçını düşünerek birtakım tedbirler aldı. Hırvat oyuncu sarı kartta ceza sınırında bulunan Serdar Aziz'i ilk 11'de oynatmadı. Bu oyuncunun kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmesinden çekinen Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor, Jason Denayer'e ilk 11'de yer verdi. Serdar Aziz ise karşılaşmaya kulübede başladı. Sarı-Kırmızılı takımda Serdar Aziz dışında Batuhan Şen, Cedric Carrasso, Ahmet Çalık, Koray Günter, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Tarık Çamdal, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş de Konyaspor karşısında maça kulübede başladı.