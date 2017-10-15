Tudor, Serdar Aziz’i oyuna 80’de aldı

Galatasaray Teknik DirektörüTudor, Konyaspor önünde Fenerbahçemaçını düşünerek birtakım tedbirleraldı. Hırvat oyuncu sarı karttaceza sınırında bulunan Serdar Aziz'i ilk11'de oynatmadı. Bu oyuncunun kartgörerek Fenerbahçe maçında cezalıduruma düşmesinden çekinen HırvatTeknik Direktör Igor Tudor, JasonDenayer'e ilk 11'de yer verdi. SerdarAziz ise karşılaşmaya kulübede başladı.Sarı-Kırmızılı takımda Serdar Azizdışında Batuhan Şen, Cedric Carrasso,Ahmet Çalık, Koray Günter,Yasin Öztekin, Selçuk İnan, TarıkÇamdal, Eren Derdiyok ve SinanGümüş de Konyaspor karşısında maçakulübede başladı.
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