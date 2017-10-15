Sıra şimdi Fener’e geldi

G.Saray'ın Konyaspor'u deplasmanda devirerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçmesi Sarı-Kırmızılı futbolculara büyük bir sevinç yaşattı. G.Saray camiası önümüzdeki ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi devirerek zirve yarışında safdışı bırakmayı umarken futbolcular da iddialı konuştu.



​F.BAHÇE'YE SAYGI DUYUYORUZ

Cimbom'un golcüsü Gomis, F.Bahçe ile önemli bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "F.Bahçe de büyük bir takım. Onlara saygı duyuyoruz. Bütün hafta bu maça hazırlanacağız" ifadesini kullandı.



​TARAFTAR DESTEĞİMİZ OLACAK

Gomis taraftarın desteğini arkasına alacaklarını ifade ederek, "Fenerbahçe galibiyetini taraftarımıza armağan etmek istiyoruz" dedi. Fernando ise önemli bir maçın kendilerini beklediğini ifade etti



​BAŞARIMIZI TEKRARLAYACAĞIZ

Fernando güçlerini ve neler yapabileceklerini iyi bildiklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar yaptığımız şeyleri Fenerbahçe karşısında da tekrarlayarak kazanmak istiyoruz" diye konuştu.