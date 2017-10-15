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Sıra şimdi Fener’e geldi

Cimbom’un golcü yıldızı Gomis, “Fenerbahçe’yi yenerek galibiyeti taraftarımıza armağan edeceğiz” dedi.Fernando ise önemli bir derbinin kendilerini beklediğini söyleyerek, "Fenerbahçe maçını kazanacağız"dedi

Sıra şimdi Fener’e geldi
G.Saray'ın Konyaspor'u deplasmanda devirerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçmesi Sarı-Kırmızılı futbolculara büyük bir sevinç yaşattı. G.Saray camiası önümüzdeki ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi devirerek zirve yarışında safdışı bırakmayı umarken futbolcular da iddialı konuştu.

​F.BAHÇE'YE SAYGI DUYUYORUZ
Cimbom'un golcüsü Gomis, F.Bahçe ile önemli bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "F.Bahçe de büyük bir takım. Onlara saygı duyuyoruz. Bütün hafta bu maça hazırlanacağız" ifadesini kullandı.

​TARAFTAR DESTEĞİMİZ OLACAK
Gomis taraftarın desteğini arkasına alacaklarını ifade ederek, "Fenerbahçe galibiyetini taraftarımıza armağan etmek istiyoruz" dedi. Fernando ise önemli bir maçın kendilerini beklediğini ifade etti

​BAŞARIMIZI TEKRARLAYACAĞIZ
Fernando güçlerini ve neler yapabileceklerini iyi bildiklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar yaptığımız şeyleri Fenerbahçe karşısında da tekrarlayarak kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
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