İşte Arda Turan planı

Arda Turan'ın geleceği ile ilgili spekülasyonlar devam ederken İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
FENER KAPIYI ÇALACAK İspanyol basını Barcelona'daforma şansı bulmaktazorlanan Arda Turan'ın Fenerbahçe'yeyakın olduğunuyazdı. İddiaya göre Fenerbahçe,devre arasında Barcelona'nınkapısını çalarakKatalan ekibine 1.5 yıllık kiralamateklifi sunacak. Sarı-Lacivertli kulübün ArdaTuran'a da yıllık 4 milyonEuro teklif edeceğini ve 1.5yıllık kiralama teklifiyle ArdaTuran'ın cebine 6 milyonEuro gireceğini yazdı.
TUDOR İSTEMEDİ Arda Turan'ı hem Galatasaraytaraftarının hem de teknikdirektör Igor Tudor'unistetediğine dair haberler dahaönce kamuoyunu meşguletmiş ve Arda'nın Fener'egidebileceği yazılıp çizilmişti.
kalan karakter 1000
ne olur gelmesin
Arda nın son yıllarda maç kurtardığını gören varmı 80 milyonluk yapıyla Avrupa tesadüf 3. Dereceyle sokaklara statlara isim koyduk kendimizi kandırdık
Fenerbahce ye cok yazik olur ager Arda'yi alilarsa... Arda'nin folbol hayati ve gabiliyeti bitmistir....
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