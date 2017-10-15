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İşte planı

İspanyol basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Gazeteler F.Bahçe’nin devre arasında Barcelona’ya 1.5 yıllık kiralama, Arda’ya da yıllık 4 milyon Euro teklif edeceğini yazdı

İşte Arda Turan planı
Arda Turan'ın geleceği ile ilgili spekülasyonlar devam ederken İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FENER KAPIYI ÇALACAK
İspanyol basını Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Arda Turan'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı. İddiaya göre Fenerbahçe, devre arasında Barcelona'nın kapısını çalarak Katalan ekibine 1.5 yıllık kiralama teklifi sunacak. Sarı- Lacivertli kulübün Arda Turan'a da yıllık 4 milyon Euro teklif edeceğini ve 1.5 yıllık kiralama teklifiyle Arda Turan'ın cebine 6 milyon Euro gireceğini yazdı.

TUDOR İSTEMEDİ
Arda Turan'ı hem Galatasaray taraftarının hem de teknik direktör Igor Tudor'un istetediğine dair haberler daha önce kamuoyunu meşgul etmiş ve Arda'nın Fener'e gidebileceği yazılıp çizilmişti.
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YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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fenerli fenerli

ne olur gelmesin

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hayır0
cevapla 15.10.2017 22:52
TUĞRUL TUĞRUL

Arda nın son yıllarda maç kurtardığını gören varmı 80 milyonluk yapıyla Avrupa tesadüf 3. Dereceyle sokaklara statlara isim koyduk kendimizi kandırdık

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evet0
hayır0
cevapla 15.10.2017 07:09
Ayse Ayse

Fenerbahce ye cok yazik olur ager Arda'yi alilarsa... Arda'nin folbol hayati ve gabiliyeti bitmistir....

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evet0
hayır0
cevapla 15.10.2017 05:32
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