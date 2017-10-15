Büyük hedeflerimiz var

Fenerbahçe'nin sol kanatta oynayan Fransız yıldızı Mathieu Valbuena,Malatyaspor maçının önemli olduğunu, puan kaybına tahammülleri olmadığını ve bu maçla birlikte çıkışa geçmek istediklerini ifade etti.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMASIN
Takım olarak iyi durumda olduklarının altını çizen yıldız futbolcu, "Akhisar maçıbizim için ders oldu. Bu ligde kolaymaç yok ve çok fazla temas var. Bizde irademizi ve gücümüzü ortayakoyup puanları toplamak istiyoruz.Taraftar yanımızda olmalı" dedi.
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