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Büyük hedeflerimiz var

Fenerbahçe’nin yıldız ismi Valbuena, “Malatya maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var. Şampiyonluk yaşamak istiyorum” dedi

Büyük hedeflerimiz var
Fenerbahçe'nin sol kanatta oynayan Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Malatyaspor maçının önemli olduğunu, puan kaybına tahammülleri olmadığını ve bu maçla birlikte çıkışa geçmek istediklerini ifade etti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMASIN
Takım olarak iyi durumda olduklarının altını çizen yıldız futbolcu, "Akhisar maçı bizim için ders oldu. Bu ligde kolay maç yok ve çok fazla temas var. Biz de irademizi ve gücümüzü ortaya koyup puanları toplamak istiyoruz. Taraftar yanımızda olmalı" dedi.
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