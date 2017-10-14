Kocaman'dan vurun emri

Süper Lig'in8. haftasındayarın sahasındaEvkur Yeni Malatyaspor'uağırlayacakolan Fenerbahçemutlak 3 puan parolasıylabu maçın hazırlıklarınısürdürüyor.Fenerbahçe TeknikDirektörü AykutKocaman ise takımınhücum bölgesindedaha etkili olmasıiçin bir takım ayrıntılarüzerinde çalışıyor.
DOĞRU POZİSYONDA DOĞRU ŞUT! Takımının ceza sahası çevresinde çok fazla top dolaştırdığını, şut imkanı doğduğunda bunun kullanılmadığını tespit eden Kocaman, Sarı-Lacivertli futbolculardan bu konuda daha cesur olmalarını istedi.
DÖNEN TOPLARI DA TAKİP EDİN Kocaman, oyuncularına "Kaleye şut çekmekten çekinmeyin. Ve şut çekildiğinde de topu takip edin. Dönen toplarda bu şekilde etkili oluruz. İlk denemeler başarısız olunca da hemen vazgeçmeyin" dedi.
ADAM PAYLAŞIMINA DİKKAT! Aykut Kocamanözellikte MehmetEkici, Giuliano veValbuena'dan isabetlişut beklediğini söyledi.Kocaman ayrıcaduran toplarda da dikkatliolunmasını, adampaylaşamının çok iyiyapılmasını da istedi.
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