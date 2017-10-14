 ;
Yol Durumu
  1. Çok iyi raket
  2. 10 hafta 10 final

Güneş: Fizik gücümüz yetmedi

Şenol Güneş, Gençlerbirliği yenilgisi sonrası, “Fizik gücümüz rakibimize karşılık vermeye yetmedi” diye konuştu

Güneş: Fizik gücümüz yetmedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamada, "Kötü oynadık ve mağlup olduk. Babel de oyundan atılınca fizik gücümüz rakibe karşılık vermeye yetmedi. Ankara'ya kazanmak için gelmiştik. Üzgünüz. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağımız maça odaklanacağız. Düzeltmemiz gereken noktalar var" ifadelerini kullandı.
Etiketler:
  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar