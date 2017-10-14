Güneş: Fizik gücümüz yetmedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamada, "Kötü oynadık ve mağlup olduk. Babel de oyundan atılınca fizik gücümüz rakibe karşılık vermeye yetmedi. Ankara'ya kazanmak için gelmiştik. Üzgünüz. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağımız maça odaklanacağız. Düzeltmemiz gereken noktalar var" ifadelerini kullandı.