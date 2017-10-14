Evdeki hesap Bakkal'a uymadı

Kartal'a büyük şok... Başkent deplasmanında Gençlerbirliği karşısına çıkan Beşiktaş sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Eğer bugün lider Galatasaray kazanırsa zirveyle fark 8 puana çıkacak... 4. dakikada Zeki'nin şutunu Fabri iki hamlede kontrol etti. 16'da Ahmet'in şutuna Vedat Muriqi son anda dokundu: 1-0.
EN ETKİLİ ATAK LENS'LE GELDİ
23. dakikada CanerErkin'in ortasında,Lens'in bekletmedenkaleye gönderdiği şut,kalenin solundan azfarkla auta çıktı. 45+1.dakikada Cenk'in topukontrol ederek vurduğuşut savunmaya çarparakkornere çıktı.
2. YARININ BAŞINDA BÜYÜK ŞOK
48. dakikada Beşiktaş10 kişi kaldı...Oyuna yeni girenRyan Babel rakibinesert hareketi sonrasındakırmızı kart gördü.73. dakikada hızlı gelişenGençlerbirliğiatağında Scekic'in vuruşuağlara gitti: 2-0.
HOPF'TAN MÜKEMMEL KURTARIŞ
80'de Caner'in şutunu defans çizgiden çıkardı. 87. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cenk skoru 2-1 yaptı. 90. dakikada Atiba'nın kafasını Hopf köşeden çıkardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 2-1.
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