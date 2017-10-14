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Evdeki hesap Bakkal'a uymadı

, 16’da Muriqi’nin golüyle geriye düştü. 46’da oyuna giren Babel 48’de kırmızı gördü.Scekic skoru 2-0 yaptı. Cenk'in golü yeterli olmadı. Cimbom bugün kazanırsa fark 8'e çıkacak

Evdeki hesap Bakkala uymadı
Kartal'a büyük şok... Başkent deplasmanında Gençlerbirliği karşısına çıkan Beşiktaş sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Eğer bugün lider Galatasaray kazanırsa zirveyle fark 8 puana çıkacak... 4. dakikada Zeki'nin şutunu Fabri iki hamlede kontrol etti. 16'da Ahmet'in şutuna Vedat Muriqi son anda dokundu: 1-0.

​EN ETKİLİ ATAK LENS'LE GELDİ
23. dakikada Caner Erkin'in ortasında, Lens'in bekletmeden kaleye gönderdiği şut, kalenin solundan az farkla auta çıktı. 45+1. dakikada Cenk'in topu kontrol ederek vurduğu şut savunmaya çarparak kornere çıktı.

​2. YARININ BAŞINDA BÜYÜK ŞOK
48. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı... Oyuna yeni giren Ryan Babel rakibine sert hareketi sonrasında kırmızı kart gördü. 73. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Scekic'in vuruşu ağlara gitti: 2-0.

HOPF'TAN MÜKEMMEL KURTARIŞ
80'de Caner'in şutunu defans çizgiden çıkardı. 87. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cenk skoru 2-1 yaptı. 90. dakikada Atiba'nın kafasını Hopf köşeden çıkardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 2-1.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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