Evdeki hesap Bakkal'a uymadı

Kartal'a büyük şok... Başkent deplasmanında Gençlerbirliği karşısına çıkan Beşiktaş sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Eğer bugün lider Galatasaray kazanırsa zirveyle fark 8 puana çıkacak... 4. dakikada Zeki'nin şutunu Fabri iki hamlede kontrol etti. 16'da Ahmet'in şutuna Vedat Muriqi son anda dokundu: 1-0.



​EN ETKİLİ ATAK LENS'LE GELDİ

23. dakikada Caner Erkin'in ortasında, Lens'in bekletmeden kaleye gönderdiği şut, kalenin solundan az farkla auta çıktı. 45+1. dakikada Cenk'in topu kontrol ederek vurduğu şut savunmaya çarparak kornere çıktı.



​2. YARININ BAŞINDA BÜYÜK ŞOK

48. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı... Oyuna yeni giren Ryan Babel rakibine sert hareketi sonrasında kırmızı kart gördü. 73. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Scekic'in vuruşu ağlara gitti: 2-0.



​ HOPF'TAN MÜKEMMEL KURTARIŞ

80'de Caner'in şutunu defans çizgiden çıkardı. 87. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cenk skoru 2-1 yaptı. 90. dakikada Atiba'nın kafasını Hopf köşeden çıkardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 2-1.