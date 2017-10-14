10 hafta 10 final

Ligde ilk 7 haftayı 19 puanla lider olarak geçen Galatasaray belki de kaderini belirleyecek viraja giriyor... Cimbom ilk olarak bu akşam Konyaspor deplasmanına çıkacak. Saat 19.30'da başlayacak ve Özgür Yankaya'nın yöneteceği zorlu 90 dakika ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Tolga dışında eksik bulunmuyor.
3 DERBİ VE BAŞAKŞEHİR MAÇI VAR Adeta ölüm virajına girecek olan Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki 10 haftada birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Cimbom bu süreçte Fenerbahçe ile evinde; Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'le ise deplasmanda mücadele edecek.
DEVRE BİTİMİNE KADAR 10 FİNAL! Dün hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya giden Galatasaray'da teknik direktör Tudor futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Hırvat hoca, "Artık her maç bir final. Devrenin bitimine kadar 10 finalimiz var" ifadesini kullandı.
11 BELLİ OLDU... SOL BEK LİNNES Konya deplasmanı öncesi Galatasaray'ın 11'i de netleşti... Milli maç arası öncesi Karabük'ü yenen kadroyu bozmayacak olan Tudor defansın solunda Linnes'i oynatacak. Sağda Feghouli, solda ise GarryRodrigues forma giyecek.
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