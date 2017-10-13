 ;
Yol Durumu
  1. Cenk Tosun'dan olay açıklamalar
  2. Ben olsam RVP’yi alırdım

Fişi ilk yarıda çekmeliyiz

Beşiktaş Teknik Direktörü, Talisca’yı Babel’le birlikte Negrado’ya yakın oynatacak. Tecrübeli hoca takıma, “Fişi ilk devrede çekmelisiniz” talimatını verdi

Fişi ilk yarıda çekmeliyiz
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, G.Birliği'ni devirme taktiğini belirledi. Tecrübeli hoca futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirerek, "Son 2 maçta 5 puan kaybettik. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında istediğimiz sonuçları alamadık. Bundan sonra sizden hata istemiyorum. Gençlerbirliği önünde fişi erken çekmelisiniz" ifadesini kullandı.

DİRENÇLERİNİ ERKEN KIRMALIYIZ
BU karşılaşmayla birlikte ligde güçlerini hissettirmeleri gerektiğini belirten Güneş, "Gençlerbirliği iyi bir takım ve bize karşı direnç gösterecekler. Ancak biz bu direnci ne kadar erken kırarsak o kadar iyi bir sonuçla döneriz" dedi.

NEGRADO İLE MAÇA BAŞLAYACAK
Güneş, Gençlerbirliği önünde Monaco maçını düşünerek forvette Cenk Tosun'un yerine Negrado'yu oynatmayı planlıyor. Talisca ve Babel ise Negrado'ya yakın oynayacak. Sağ kanatta da Lens'in forma giymesi bekleniyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar