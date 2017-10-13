Fişi ilk yarıda çekmeliyiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, G.Birliği'ni devirme taktiğini belirledi. Tecrübeli hoca futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirerek, "Son 2 maçta 5 puan kaybettik. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında istediğimiz sonuçları alamadık. Bundan sonra sizden hata istemiyorum. Gençlerbirliği önünde fişi erken çekmelisiniz" ifadesini kullandı.



DİRENÇLERİNİ ERKEN KIRMALIYIZ

BU karşılaşmayla birlikte ligde güçlerini hissettirmeleri gerektiğini belirten Güneş, "Gençlerbirliği iyi bir takım ve bize karşı direnç gösterecekler. Ancak biz bu direnci ne kadar erken kırarsak o kadar iyi bir sonuçla döneriz" dedi.



NEGRADO İLE MAÇA BAŞLAYACAK

Güneş, Gençlerbirliği önünde Monaco maçını düşünerek forvette Cenk Tosun'un yerine Negrado'yu oynatmayı planlıyor. Talisca ve Babel ise Negrado'ya yakın oynayacak. Sağ kanatta da Lens'in forma giymesi bekleniyor.