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Burak ateşle oynuyor

’ın kasığındaki ağrıları bir türlü geçmiyor . Milli futbolcu “Dinlenmen lazım” uyarılarını hiçe sayıyor ve büyük bir sakatlığa davetiye çıkarıyor

Burak ateşle oynuyor
Pazar günü evinde Akhisar ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yine Burak Yılmaz endişesi yaşanıyor... 2. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde kasığından sakatlanan milli futbolcunun ağrıları bir türlü geçmiyor.

2-3 HAFTA DİNLENMESİ LAZIM DOKTORLARIN
"2-3 hafta dinlenmen lazım" uyarılarını kulak arkası eden Burak her maça yoğun bir tedaviyle çıkabiliyor. Ardından da yıldız futbolcunun kasığındaki ağrılar yeniden başlıyor.

BÜYÜK FEDAKARLIK, BÜYÜK RİSK
Burak büyük bir fedakarlığa imza atsa da aynı zamanda ateşle de oynuyor... Takımını bu zorlu süreçte yalnız bırakmak istemeyen milli futbolcu çok daha büyük bir sakatlığa da adeta davetiye çıkarıyor.

​YİNE İĞNEYLE OYNAMAK İSTİYOR
Ersun Yanal'la görüşerek Akhisar maçına da iğneyle çıkmak istediğini söyleyen Burak'la ilgili kesin karar verilmedi. Yanal'ın Rodellaga'nın formu nedeniyle Burak'ı bu kez dinlendirebileceği konuşuluyor.
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