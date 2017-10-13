Burak ateşle oynuyor

Pazar günü evinde Akhisar ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yine BurakYılmaz endişesi yaşanıyor... 2. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde kasığından sakatlanan milli futbolcunun ağrıları bir türlü geçmiyor.
2-3 HAFTA DİNLENMESİ LAZIM DOKTORLARIN
"2-3 hafta dinlenmenlazım" uyarılarınıkulak arkasıeden Burak her maçayoğun bir tedaviyle çıkabiliyor.Ardından dayıldız futbolcunun kasığındakiağrılar yenidenbaşlıyor.
BÜYÜK FEDAKARLIK, BÜYÜK RİSK Burak büyük bir fedakarlığa imza atsa da aynı zamanda ateşle de oynuyor... Takımını bu zorlu süreçte yalnız bırakmak istemeyen milli futbolcu çok daha büyük bir sakatlığa da adeta davetiye çıkarıyor.
YİNE İĞNEYLE OYNAMAK İSTİYOR Ersun Yanal'la görüşerek Akhisar maçına da iğneyle çıkmak istediğini söyleyen Burak'la ilgili kesin karar verilmedi. Yanal'ın Rodellaga'nın formu nedeniyle Burak'ı bu kez dinlendirebileceği konuşuluyor.
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